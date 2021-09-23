Vitor Pereira'dan maç sonrası öz eleştiri

23 Eylül 2021 Perşembe 22:32 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:34

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı yorumlayan Pereira, "Zor olacağını biliyorduk, 1 beraberlik, 1 yenilgi almıştık, arada Avrupa oynamıştık, bu sık trafikte toparlanmak kolay değil. Beni memnun eden takımın gösterdiği ruh, güçlü bir ruhumuz olduğunu gösterdik. Sahadaki sakinlik ve özgüven artacak. Önemli olan sakat oyuncuların düzelmesi, onlar döndüğünde daha fazla çözüm olacak elimizde" dedi.

2-1'den sonra geri çekildiklerini söyleyen Pereira, "Rakibimizin golü attığı an, öncesinde 3-0'ı bulabileceğimiz bir andı. Rakibimiz gol atınca takım ister istemez geri çekildi, skoru korumak istedi. Bence hata, geri çekilince 2. golü yeme ihtimaliniz artıyor ama son 2 maçtaki sonuçlardan sonra özgüven etkilendi, biraz zaman alacaktır. Taraftarımız bize güç veriyor, evimizdeki galibiyet taraftarlarımız için" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin başında 20 iç saha maçında yenilmediği hatırlatılan teknik adam, "İçeride oynadığımız maçlarla dışarıdakilerin farkı yok, hepsini kazanmak istiyoruz ama taraftarlarımız enerji veriyor, onların desteği çok önemli. Zorlandığımız anlarda isteği, ruhu aşılıyorlar. Rakipler için bu statta oynamak çok zor" ifadelerini kullandı.