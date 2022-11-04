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Spor

Vitor Pereira'nın Brezilya hikayesi sona eriyor

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek olan teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılacak.

4 Kasım 2022 Cuma 19:44 - Güncelleme:
Vitor Pereira'nın Brezilya hikayesi sona eriyor
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Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta teknik direktör Vitor Pereira görevinden ayrılyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre, kulüple sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek Portekizli teknik adam, yeni sözleşme imzalamayacak.

Pereira'nın bu kararını kulübün başkanı Dulio Monteiro Alves'e de bildirdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Şubat 2022'de Corinthians'ın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam, Corinthians'ın başında çıktığı 61 karşılaşmadan 25 galibiyet alabildi.

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