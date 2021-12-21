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Spor

Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Vitor Pereira'nın Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya yakın olduğu iddia edildi.

21 Aralık 2021 Salı 07:28 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 07:28
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Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira'nın adım adım Flamengo'ya imza atmaya yaklaştığı iddia ediliyor.

Portekiz basını, Flamengo'nun teknik direktörlük koltuğu için aday gösterilen isimler arasında bulunan Vitor Pereira'nın en yakın aday olduğunu yazdı. Daha önce Jorge Jesus, Carlos Carvalhal ve Paulo Sousa'nın isimleri Flamengo ile anılmıştı ancak bu üç ismin de Vitor Pereira'nın boşa çıkmasıyla ihtimal dışı kaldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye geldiği ikinci döneminde 25 maça takımın başında çıkan Pereira, 1.6 puan ortalaması yakaladı.

Portekizli teknik adam kariyerine Porto'da başladıktan sonra sırasıyla Al-Ahli, Olympiakos, Fenerbahçe, 1860 Münih ve Shanghai SIPG'yi çalıştırmıştı.

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