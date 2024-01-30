Vitor Pereira'nın yeni adresi sürpriz oldu!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor.

Portekiz basını Record'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın kısa süre içinde takımın başına Vitor Pereira'yı getireceği belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Igor Biscan ile yollarını ayırmaya hazırlanan Arabistan ekibinin, kısa süre içinde Pereira'yı açıklayacağı yazıldı.

Al-Shabab, Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic gibi yıldızları kadrosunda bulunduruyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam 10 Nisan 2023'ten beri boşta. 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, sarı lacivertli takımda 86 maça çıktı ve 48 galibiyet, 22 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı.