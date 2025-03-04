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Spor

Vitor Roque tarihe geçti! En pahalı transfer oldu

Palmeiras, Vitor Roque'yi 25 milyon euro karşılığında transfer ederek Güney Amerika futbol tarihinin en pahalı transfer rekorunu kırdı.

Haber Merkezi4 Mart 2025 Salı 18:46 - Güncelleme:
Vitor Roque tarihe geçti! En pahalı transfer oldu
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Palmeiras, Vítor Roque'yi 25 milyon euro karşılığında transfer ederek Güney Amerika futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Bu transfer, daha önceki rekorları geride bıraktı. Botafogo'nun Wendel için ödediği 20 milyon euro ve yine Botafogo'nun Thiago Almada'yı 19,5 milyon euroya transfer etmesi artık ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

PERFORMANSI

20 yaşındaki Vitor Roque, geçen yıl Athletico Paranense'den Barcelona'ya 30 milyon euro bedelle transfer edilmiş, Katalan kulübü genç oyuncuyu Real Betis'e kiralık olarak göndermişti.

Bu sezon Real Betis ile çıktığı 33 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, Brezilya'da geçirdiği son sezona 45 maça çıkıp 21 gol ve 8 asist üretmişti.

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