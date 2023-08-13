A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Tormena, tercihini Rus ekibi Krasnodar'dan yana kullandı.

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI

Habere göre; Rusya temsilcisi Brezilyalı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı ve Braga ile bonservis pazarlığana başladı.

1 SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Portekiz ekibinin ikna edilmesi halinde transferin netlik kazanacağı aktarıldı. 27 yaşındaki stoperin Braga ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TORMENA KİMDİR?

Sao Paulo altyapısında yetişen Brezilya ekibi Novorizontino kiralık oynayan ardından Portekiz ekiplerinden Gil Vicente, Portimonense ve son olarak Braga'da forma giyen Tormena'nın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

1.92'lik savunma oyuncusu Vitor Tormena, Portekiz Ligi'nde 107 maça çıkıp 2 gol 3 asistlik katkı verdi.