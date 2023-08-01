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Spor

Vitor Tormena'dan Beşiktaş'a müjde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemindeki isim Vitor Tormena, geleceği için kararını verdi.

Fotomaç1 Ağustos 2023 Salı 13:39 - Güncelleme:
Vitor Tormena'dan Beşiktaş'a müjde
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Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler stoper transferine çevrildi.

Savunmayı Daniel Amartey'le güçlendiren Kartal, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor.

Listedeki isimlerden Vitor Tormena'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TORMENA KARARINI VERDİ

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak üzere.

Sözleşmesinde son seneye girecek olan Tormena için Türkiye'den taliplerin olduğu da aktarıldı.

Tormena için Beşiktaş'ın temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.

Brezilyalı stoper geçtiğimiz yıl Braga formasıyla 40 maçta görev aldı.

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