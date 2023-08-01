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Spor

Vladimir Cheburin: Kazanıp kutlamak için elimizden geleni yapacağız

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Galatasaray ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Zalgiris'in teknik direktörü Vladimir Cheburin, açıklamalarda bulundu.

1 Ağustos 2023 Salı 20:18 - Güncelleme:
Vladimir Cheburin: Kazanıp kutlamak için elimizden geleni yapacağız
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RAMS Park Stadyumunda düzenlenen basın toplantısına katılan deneyimli teknik adam, yarın oynanacak karşılaşma için açıklamalarda bulundu. İşte Vladimir Cheburin'in açıklamaları:

"Burada bulunmaktan dolayı memnunuz. Takımlar birbirlerini az da olsa tanıyorlar. İlk maçtaki 2-2'lik beraberlikten memnunuz. Biz Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Galatasaray, geleneksel, tarihi ve geçmişi olan büyük bir takım. Fakat top yuvarlak olduğu için her şey değişebilir. Yarın her şey ortada olacak. Herkes bir plan yaptı, bu planların sonucu yarın belli olacak."

"KAZANIP KUTLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hafta sonunda lig maçında sahasında lider Panevezys'e 2-1 mağlup olmalarının bu maçı etkilemeyeceğini söyleyen Vladimir Cheburin, lig ve Avrupa maçlarına farklı gözle bakılması gerektiğini söyledi.

RAMS Park'ın çok güzel bir stat olduğunu ve yarınki maçta ortamın da etkileyici olacağını belirten Cheburin, şöyle devam etti:

"Fakat söylediğimiz gibi, bütün sahalar düz ve top da yuvarlak olduğu için sonuç farklı olabilir. Galatasaray için taraftar avantajı olacak ama güzel bir oyun sergiledikten sonra, karşı taraf için de zevkli bir maç olacaktır."

Cheburin son olarak turu geçmeleri durumunda nasıl bir kutlama yapacakları sorusuna "Çok basit değil. Kazanıp kutlamak için elimizden geleni yapacağız. Her şey adım adım gidecek." cevabını verdi.

SAULİUS MİKOLİUNAS: "EN İYİ SKORLA BURADAN AYRILMAK İSTİYORUZ"

Basın toplantısında katılan takım kaptanı Saulius Mikoliunas, Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu dile getirdi.

Bir futbolcunun kariyerinde böyle bir ülkede maça çıkma şansı yakalamasının önemli olduğunu söyleyen Mikoliunas, "Böyle bir yerde böyle bir takıma karşı mücadele edecek olmak, bizim için şans. Yarın kalabalık bir taraftar önünde oynamayı bekliyoruz. Elimizden geleni göstererek en iyi skorla buradan ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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