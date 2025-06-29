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Spor

Vlahovic'in kararı Jonathan David transferini zora soktu

İtalyan ekibi Juventus, Sırp golcü Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılması halinde Jonathan David'i kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak Vlahovic'in takımdan ayrılmaya yanaşmaması nedeniyle transfer sekteye uğramış durumda.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 14:11 - Güncelleme:
Vlahovic'in kararı Jonathan David transferini zora soktu
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Sırp golcünün kalma kararı, David'in transferini riske atıyor.

Juventus'un golcü arayışında en ciddi adayı olan Jonathan David'in transferi, mevcut forvet Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılmaya yanaşmaması nedeniyle sekteye uğramış durumda. İtalyan basınına göre, Vlahovic 2026'ya kadar geçerli olan sözleşmesini tamamlamaya kararlı.

İtalyan spor gazeteleri La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, 24 yaşındaki Sırp golcünün kısa vadede Juventus'tan ayrılmak istemediğini ve bu tutumun kulübün transfer stratejisini doğrudan etkilediğini belirtti. Vlahovic'in, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi geri çevirdiği ve şu ana kadar herhangi bir üst düzey Avrupa kulübünden resmi bir teklif almadığı da haberde yer aldı.

Vlahovic, Juventus'taki son sezonunda yıllık 12 milyon euro kazanacak. Kulüp, bu yüksek maaş yükünden kurtulmak ve kadroda dönüşüm sağlamak için oyuncunun satışını planlıyordu. Ancak golcünün ayrılmaya sıcak bakmaması, planların aksamasına yol açtı.

DAVİD İÇİN YEŞİL IŞIK YANMIŞTI

Juventus'un Lille forması giyen Jonathan David ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve transferin gerçekleşmesi için oyuncunun menajerlerinden onay beklediği ifade ediliyor. 24 yaşındaki Kanadalı forvet, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak Vlahovic'in takımdan ayrılmayı reddetmesi, kulübün maaş bütçesini aşmamak adına David transferini askıya almasına neden olabilir. Gazzetta dello Sport, Juventus'un Jonathan David'i transfer etmeyi, Vlahovic'i elden çıkarmayı ve Randal Kolo Muani'yi takımda tutmayı hedeflediğini aktardı.

JUVENTUS ZOR BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALABİLİR

Vlahovic'in kalma kararı, Juventus'u ciddi bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor. Bir yanda Lille ile sözleşmesi biten ve bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılabilecek David, diğer yanda ise yüksek maaşı ve istikrarsız performansıyla kulübe yük olan Vlahovic bulunuyor.

Juventus'un, David'i kaybetme pahasına Vlahovic'i kadroda tutma riski alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Eğer Sırp golcü ayrılmaya ikna edilemezse, Juventus'un Kanadalı golcü için bu yaz hamle yapma ihtimali giderek azalabilir.

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