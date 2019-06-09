Vlasic, Kartal olmak istiyor
CSKA Moskova’da sezonu kiralık geçiren 21 yaşındaki Hırvat futbolcu, “Düzenli forma giyemiyorum” diyerek Everton’dan ayrılma kararı aldı. Vlasic’in Vida aracılığı ile Beşiktaş’a haber gönderdiği öğrenildi.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’IN transferdeki gözdelerinden Nikola Vlasic’in siyah-beyazlı formayı giymek için gemileri yaktığı ortaya çıktı. Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Everton’da olan ve geçen sezonu Rusya temsilcisi CSKA Moskva’da kiralıko olarak geçiren 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılma talebinde bulundu. Vlasic, “Everton’da düzenli olarak forma giyemiyorum. Bu böyle devam edecekse kalmak istemiyorum. Başka takımlardan teklifler var. Onları değerlendireceğim” diyerek rest çekti. Hırvat oyuncunun kendisini isteyen Beşiktaş’a vatandaşı Vida aracılığı ile “Beni alın” mesajı gönderdiği kaydedildi.
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