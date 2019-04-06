Vodafone 14. İstanbul Yarı Martatonu için geri sayım başladı.

Rekortmen atletlerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak yarı maraton 7 Nisan Pazar günü 14. kez start alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan 2019 Pazar günü 100 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcuyu “Gel Beraber Koşalım” sloganı ile bir araya getirecek. Rekortmenlerin düellosuna sahne olacak yarı maraton bu yıl bir kez daha Altın Kategori’de koşulacak. Bu heyecana ortak olmak isteyenler 5- 6 Nisan tarihlerinde geç kayıt imkanlarından yararlanabilecek.

Geç Kayıt İmkanı 5-6 Nisan’da!

21 kilometrelik ve 10 kilometrelik parkurlarda düzenlenecek yarış için son hazırlıklar Forum İstanbul Avm’de kurulacak Expo alanı ile tamamlanacak. 5-6 Nisan tarihlerinde, 10.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet verecek stantlarda kayıtlı sporcular yarış kitlerini teslim alırken, geç kayıt yaptırmak isteyen koşucularda alanda yer alacak bir Sivil Toplum Kuruluşu’na 50 TL bağış yaparak ve 100 TL kayıt ücreti ödeyerek yarı maratona katılabilecekler. Spor ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren etkinlikte yer alacak STK’lar bu yıl Yeşilay, Kızılay, Türk Kanser Derneği ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olacak. Geç kayıtlar 1.500 kişi kontenjanı ile sınırlı tutulacak.

Rekortmenler İstanbul’da!

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda binlerce sporcu rekortmen atletler ile parkura çıkacak. Tüm zamanların en hızlı ikinci yarı maratoncu kadın atleti Netsanet Gudeta, Vodafone İstanbul Maratonu ve Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkur rekortmeni, aynı zamanda dünyanın tüm zamanlarda en hızlı üçüncü kadın maratoncusu olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, yine Vodafone İstanbul Yarı Maratonu erkekler parkur rekortmeni olan ve geçtiğimiz yıl Türkiye’yi 1 saatin altında yarı maraton koşulan ülkeler listesine sokan Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn gibi isimler yarı maraton heyecanı için 7 Nisan’da İstanbul’da olacaklar.

İlk Kez Uygulanacak Pace Kapıları Koşuculara Tempo Sağlayacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl ilk kez uygulanacak Pace Kapıları sistemi koşucuların tempo tutmada destekçisi olacak. Sisteme göre her koşucu kayıt esnasında kişisel tahmini yarış bitirme süresini sistem üzerinden seçebilecek. Seçmiş oldukları süre doğrultusunda kendilerine harf kodlu bir göğüs numarası atanacak. Sporcular yarış günü seçmiş oldukları bu zamanlamaya ait harf kodlu kapılardan start alacaklar. Böylelikle koşucular yarış tempolarına göre hiyerarşik olarak sıralanıp, kendi tempolarını koruyarak yarışı tamamlamış olacaklar.

Profesör Helmut Winter tempo tutacak Tavşan Atlet metodolijisinin duayeni Alman Profesör Helmut Winter tarafından koordine edilecek sistem ile 21 KM’de elit atletlerin tempo tutması sağlanacak. Helmut Winter, Kasım ayında düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda bu sistem ile hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde parkur rekorlarının kırılmasının zeminini hazırlamıştı.

Sistem özetle şu şekilde çalışıyor: Koşacak elit ve tavşan atletlerin hedef koşu dereceleri sisteme yarış öncesinden giriliyor; yarış esnasında bu sistemin kurulu olduğu ekran, kronometre taşıyan araçlara monte edilerek elit ve tavşan atletlerin önünden ilerliyor. Sporcular her km’deki derecelerini görerek kendi performansını ve hedeflediği sürenin ne kadar ilerisinde veya ne kadar gerisinde olduğunu görüp, temposunu düzenleme imkanına sahip olabiliyor.

Altın Kategori’de koşulacak 2017 yılı itibariyle Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kriterlerine göre bu yıl da Altın Kategori’de koşulacak. Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip, Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak yarı maraton, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu ile ilgili güncel bilgilere www.yarimaraton.istanbul adresinden ve Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. #koşistanbul, #sağlıkiçinkoş, #runistanbul ve #run4health hashtagleri ile paylaşımlar takip edilebilecek.