Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla 3 kategoride gerçekleştirilen organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sizlerle beraber olmanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara 'hoş geldiniz', diyorum. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız, gönülleri bileştireceğiz. Sporun ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise dünyanın hiçbir yerinde böyle bir coğrafya olmadığını belirterek, "Bu sadece bu güzel memleketimize, şehrimize nasip olmuş ve birazdan Anadolu'dan Trakya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada." değerlendirmesinde bulundu.

Koşunun hem İstanbul'a hem ülkeye hem de bütün dünyaya barış getirmesini dileyen İmamoğlu, "Bu zaten aynı zamanda bir iyilik koşusu. Bütün iyilikler sporun, sportmen ruhuyla, centilmenliğiyle atacağınız her adımda karşılık bulmasını diliyorum. Hepinize başarılar dilerim." şeklinde konuştu.