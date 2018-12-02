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Vodafone Park tıklım tıklım

Beşiktaş taraftarı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi.

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Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta Vodafone Park tribünlerini tamamen doldurdu.
 
Takımlarına büyük destek veren taraftarlar, maç öncesi Ricardo Quaresma ile Güven Yalçın'ı tribünlere çağırarak moral verdi.
 
Bazı siyah-beyazlı taraftarlar da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden stada hareket eden takımlarına destekte bulundu. 
 
Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan ve kaptanı Osman Çakmak da karşılaşmayı tribünden izledi.

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