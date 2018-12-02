Vodafone Park tıklım tıklım

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta Vodafone Park tribünlerini tamamen doldurdu.

Takımlarına büyük destek veren taraftarlar, maç öncesi Ricardo Quaresma ile Güven Yalçın'ı tribünlere çağırarak moral verdi.

Bazı siyah-beyazlı taraftarlar da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden stada hareket eden takımlarına destekte bulundu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan ve kaptanı Osman Çakmak da karşılaşmayı tribünden izledi.