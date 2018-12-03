Vodafone Park'ta Tamer Tuna sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı mücadelede sürpriz isimler tribünde yer aldı. Sivasspor'dan ayrılan Tamer Tuna ile birlikte Kartal'ın eski savunmacısı Dusko Tosic de maçı tribünde izledi. Mustafa Sandal, tribünde taraftarların ilgisini geri çevirmedi. Ryan Babel ile Tamer Tuna da uzun zaman sonraı bir araya geldi.