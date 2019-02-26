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Vodafone’da en kötü sezon

Şu ana kadar evinde 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, kalan 6 iç saha maçını kazansa dahi, bundan önceki sezonlara yetişemeyecek.

  • StarSpor
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Kartal, yuvasında artık eskisi gibi uçamıyor. Beşiktaş, Vodafone Park’ın hizmet girmesinden bu yana en kötü iç saha performansına bu sezon imza attı. Geride kalan dönemde evinde 11 maça çıkan Siyah-Beyazlı takım 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 21 puan topladı. Stadın açıldığı 2015- 16 sezonunda sahasında yaptığı 3 maçı da kazanan Beşiktaş, 2016-17 sezonunda 13 galibiyet, 4 beraberlikle 43 puan, geçen sezon da 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan toplamıştı. Kartal, ligin kalan döneminde evinde Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor ve Kasımpaşı’yı yense dahi 39 puana ancak ulaşacak ve en kötü sezonu yaşamaktan kurtulamayacak. Beşiktaş bu sezon evinde 14 gol yerken, geçen sezonun tamamında 10, 2016-17’de de 15 gol yemişti. Her iki sezonda 44’er gol atan Kartal bu sezon ise 22 golde kaldı.

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