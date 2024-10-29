İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2843
  • EURO
    37,0693
  • ALTIN
    3051.94
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Voleybolda derbiyi Fenerbahçe kazandı! Galatasaray'ın serisi bitti
Spor

Voleybolda derbiyi Fenerbahçe kazandı! Galatasaray'ın serisi bitti

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

29 Ekim 2024 Salı 18:55 - Güncelleme:
Voleybolda derbiyi Fenerbahçe kazandı! Galatasaray'ın serisi bitti
ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sarı lacivertli takım bu sene ligde çıktığı 6. maçı da set vermeden kazandı.

Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden Galatasaray, ilk kez bir mücadeleyi set alamadan tamamladı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), (Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Özlem Güven)

Başantrenör: Marco Fenoglio

Galatasaray: Katarina Lina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Loana Carutasu, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ann Kaladdadze)

Başantrenör: Guillermo Naranjo Hernandez

Setler: 25-21, 25-16, 25-18

Süre: 75 dakika (28, 23, 24)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.