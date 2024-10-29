Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sarı lacivertli takım bu sene ligde çıktığı 6. maçı da set vermeden kazandı.
Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden Galatasaray, ilk kez bir mücadeleyi set alamadan tamamladı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Fenerbahçe: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), (Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Özlem Güven)
Başantrenör: Marco Fenoglio
Galatasaray: Katarina Lina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Loana Carutasu, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ann Kaladdadze)
Başantrenör: Guillermo Naranjo Hernandez
Setler: 25-21, 25-16, 25-18
Süre: 75 dakika (28, 23, 24)