Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sarı lacivertli takım bu sene ligde çıktığı 6. maçı da set vermeden kazandı.

Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden Galatasaray, ilk kez bir mücadeleyi set alamadan tamamladı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), (Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Özlem Güven)

Başantrenör: Marco Fenoglio

Galatasaray: Katarina Lina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Loana Carutasu, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ann Kaladdadze)

Başantrenör: Guillermo Naranjo Hernandez

Setler: 25-21, 25-16, 25-18

Süre: 75 dakika (28, 23, 24)