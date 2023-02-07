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Spor

Voleybol Federasyonu'ndan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik bağış

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden etkilenen depremzedeler için 1 milyon TL nakdi yardımda bulundu.

IHA7 Şubat 2023 Salı 16:46 - Güncelleme:
Voleybol Federasyonu'ndan deprem bölgesine 1 milyon TL'lik bağış
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasına Türkiye Voleybol Federasyonu da katıldı.

TVF'nin sosyal medya hesabından 'Birlik ve beraberlik zamanı' başlıklı yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu olarak AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba 1 milyon TL bağış yapıyoruz. Duyarlı bir camia olarak voleybolumuzun tüm paydaşlarını depremzedelerimizin yanında olmaya ve başlattığımız kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

  • Türkiye Voleybol Federasyonu
  • deprem

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