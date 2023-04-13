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Spor

Voleybolda 24.hafta heyecanı başlıyor

Sultanlar Ligi 24.hafta heyecanı yarın oynanacak tek maç ile başlayacak.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Voleybolda 24.hafta heyecanı başlıyor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 24'üncü hafta yarın oynanacak 1 maçla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Nilüfer Belediyespor (ASKİ Atatürk)

15 Nisan Cumartesi:

13.00 Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Karaçayır)

14.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

14.00 Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 İlbank-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

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