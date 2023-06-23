Voleybolda FIVB Dünya Şampiyonası iki yılda bir düzenlenecek

FIVB'den yapılan açıklamada, sporcuların sağlık ve refahının yanı sıra voleybol paydaşlarının ihtiyaçlarına öncelik veren yönetim kurulunun, 2025-2028 yılları arasındaki takvimi onayladığı kaydedildi.

Takvime göre dünya şampiyonaları 2025 ve 2027'de, kıtalararası şampiyonalar ise 2026 ile Los Angeles Olimpiyatları'nın düzenleneceği 2028'de gerçekleştirilecek. Milletler Ligi ise her yıl takvimde yer alacak.

FIVB daha önce aldığı kararla dünya şampiyonalarına katılan takım sayısını 32'ye yükseltmişti. Takımların dörderli sekiz grupta yer alacağı Dünya Şampiyonası'nda, gruplarındaki en iyi iki takım son 16 turu bileti elde edecek.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na ise ev sahibi ABD'nin yanı sıra 5 kıtalar arası şampiyon, 2027 Dünya Şampiyonası'nı ilk 3 sırada bitiren takımlar ve dünya sıralamasından en yüksek puana sahip 3 ülkeyle birlikte toplam 12 takım katılacak.