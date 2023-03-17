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Spor

Voleybolda haftanın programı belli oldu

Sultanlar Ligi'nde ve Efeler Ligi'nde haftanın programı açıklandı. 21. hafta karşılaşmaları 19 Mart Pazar günü oynanacak.

AA17 Mart 2023 Cuma 09:29 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı belli oldu
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak maçlarla başlarken AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları 19 Mart Pazar günü yapılacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sigorta Shop (Adana ASKİ Atatürk)

15.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Bolu Belediyespor-Türk Hava Yolları (Karaçayır)

17.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)

19 Mart Pazar:

14.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)

19.00 Galatasaray HDI Sigort-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Efeler Ligi

19 Mart Pazar:

13.00 Cizre Belediyespor-Arkas Spor (Şırnak)

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Ziraat Bankkart-Hekimoğlu Global Connetc Travel BVI (TVF Başkent)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Altekma-TÜRŞAD (İzmir Atatürk)

16.00 Develi Belediyespor-Spor Toto (Murat Kocatürk)

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