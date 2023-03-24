Voleybolda haftanın programı belli oldu

Efeler Ligi'nde yarın 58 puanla ilk sırada yer alan Halkbank ile 54 puanla lideri takip eden Ziraat Bankkart, Ankara derbisinde karşı karşıya gelecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak "Ankara Efeleri"nin karşılaşmasını, hakemler Erdal Akıncı ile Erhan Alparslan yönetecek.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Sultanlar Ligi
Yarın:
12.00 İlbank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (TVF Başkent)
14.00 Sigorta Shop-Bolu Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
15.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
26 Mart Pazar:
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)
27 Mart Pazartesi:
15.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel Voleybol)
Efeler Ligi
Yarın:
18.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Başkent)
26 Mart Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-Spor Toto (TVF Atatürk)
16.00 Develi Belediyespor-Arkas Spor (Murat Kocatürk)
27 Mart Pazartesi:
13.00 Cizre Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVI (Şırnak)