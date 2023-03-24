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Spor

Voleybolda haftanın programı belli oldu

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21'inci hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 23'üncü hafta karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

AA24 Mart 2023 Cuma 12:19 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı belli oldu
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Efeler Ligi'nde yarın 58 puanla ilk sırada yer alan Halkbank ile 54 puanla lideri takip eden Ziraat Bankkart, Ankara derbisinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak "Ankara Efeleri"nin karşılaşmasını, hakemler Erdal Akıncı ile Erhan Alparslan yönetecek.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Yarın:

12.00 İlbank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (TVF Başkent)

14.00 Sigorta Shop-Bolu Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

15.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)

26 Mart Pazar:

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

27 Mart Pazartesi:

15.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Efeler Ligi

Yarın:

18.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Başkent)

26 Mart Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)

16.00 Altekma-Spor Toto (TVF Atatürk)

16.00 Develi Belediyespor-Arkas Spor (Murat Kocatürk)

27 Mart Pazartesi:

13.00 Cizre Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVI (Şırnak)

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