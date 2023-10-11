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Spor

Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ın

VakıfBank, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

11 Ekim 2023 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ın
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Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Kupa Volley şampiyonu VakıfBank karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setini 25-23'le Fenerbahçe aldı. İkinci sette 25-22 üstünlük kuran VakıfBank, durumu 1-1'e getirmeyi bildi.

Üçüncü seti 25-22'yle üstün kapatan sarı-lacivertliler durumu 2-1 yaptı. 4. set VakıfBank'ın 25-22 üstünlüğüyle tamamlanınca karar setine gidildi.

Final setini de 15-12 alan Giovanni Guidetti'nin takımı maçtan 3-2 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

VAKIFBANK, ECZACIBAŞI'NI YAKALADI

Sarı-siyahlı ekip böylelikle bu organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaşarak Eczacıbaşı'nı yakaladı. Fenerbahçe ise bu iki takımı 4 kupayla takip ediyor.

1. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25-23 Vakıfbank

2. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 22-25 Vakıfbank

3. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25-22 Vakıfbank

4. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 21-25 Vakıfbank

5. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 12-15 Vakıfbank

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