Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ın

Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Kupa Volley şampiyonu VakıfBank karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setini 25-23'le Fenerbahçe aldı. İkinci sette 25-22 üstünlük kuran VakıfBank, durumu 1-1'e getirmeyi bildi.

Üçüncü seti 25-22'yle üstün kapatan sarı-lacivertliler durumu 2-1 yaptı. 4. set VakıfBank'ın 25-22 üstünlüğüyle tamamlanınca karar setine gidildi.

Final setini de 15-12 alan Giovanni Guidetti'nin takımı maçtan 3-2 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

VAKIFBANK, ECZACIBAŞI'NI YAKALADI



Sarı-siyahlı ekip böylelikle bu organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaşarak Eczacıbaşı'nı yakaladı. Fenerbahçe ise bu iki takımı 4 kupayla takip ediyor.

1. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25-23 Vakıfbank

2. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 22-25 Vakıfbank

3. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25-22 Vakıfbank

4. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 21-25 Vakıfbank

5. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 12-15 Vakıfbank