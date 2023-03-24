Voleybolda Sultanlar Ligi 21. hafta heyecanı başlıyor

Sultan Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
Misli.com Sultan Ligi'nde 21. hafta heyecanı yarın, 26 Mart Pazar ve 27 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde İlbank ile Çukurova Belediyesi karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Opet ile Kuzeyboru arasında oynanacak karşılaşmayla hafta tamamlanacak.
Sultan Ligi'nde 21. haftanın programı şu şeklide:
Yarın
12.00 İlbank - Çukurova Bld.
14.00 Sigorta Shop - Bolu Bld.
15.00 Nilüfer Bld. - Galatasaray HDI Sigorta
15.00 Türk Hava Yolları - V.Bank
17.00 Sarıyer Bld. - PTT
26 Mart Pazar
14.00 Eczacıbaşı Dynavit - Aydın B.Şehir Bld.
27 Mart Pazartesi
15.00 Fenerbahçe Opet - Kuzeyboru