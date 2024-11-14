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Spor

Voleybolda temsilcilerimiz haftayı 5'te 4 ile kapattı

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve CEV Kadınlar Kupası 5 Türk takımı sahaya çıktı. Temsilcilerimiz haftayı 5'te 4 galibiyetle kapattı.

DHA14 Kasım 2024 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Voleybolda temsilcilerimiz haftayı 5'te 4 ile kapattı
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Voleybol Avrupa kupalarında bugün CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve CEV Kadınlar Kupası olmak üzere 5 Türk takımı sahaya çıktı. CEV Kadınlar Kupası'ndaki temsilcilerimizden Türk Hava Yolları, son 16 turu ikinci maçında sahasında Karadağ'ın OK Herceg Novi takımını 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Halkbank - Saint-Nazaire VB Atlantique: 2-3

Helios Grizzlys Giesen - Fenerbahçe Medicana: 0-3

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Vasas Obuda Budapest - Fenerbahçe Medicana: 1-3

CEV Kadınlar Kupası

Türk Hava Yolları - OK Herceg Novi: 3-0

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