Voleybolda temsilcilerimiz haftayı 5'te 4 ile kapattı

Voleybol Avrupa kupalarında bugün CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve CEV Kadınlar Kupası olmak üzere 5 Türk takımı sahaya çıktı. CEV Kadınlar Kupası'ndaki temsilcilerimizden Türk Hava Yolları, son 16 turu ikinci maçında sahasında Karadağ'ın OK Herceg Novi takımını 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
Halkbank - Saint-Nazaire VB Atlantique: 2-3
Helios Grizzlys Giesen - Fenerbahçe Medicana: 0-3
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Vasas Obuda Budapest - Fenerbahçe Medicana: 1-3
CEV Kadınlar Kupası
Türk Hava Yolları - OK Herceg Novi: 3-0