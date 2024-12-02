Voleybolda Türk takımları Avrupa sahnesine çıkacak

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

4 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)

5 Aralık Perşembe:

20.00 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Medicana

CEV KUPASI

4 Aralık Çarşamba:

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart

CEV CHALLENGE KUPASI

5 Aralık Perşembe:

21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor Toto