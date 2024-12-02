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Spor

Voleybolda Türk takımları Avrupa sahnesine çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 4 Türk ekibi mücadele edecek. İlk maç Halkbank-Sir Sicoma Monini arasında oynanacak.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Voleybolda Türk takımları Avrupa sahnesine çıkacak
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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

4 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)

5 Aralık Perşembe:

20.00 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Medicana

CEV KUPASI

4 Aralık Çarşamba:

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart

CEV CHALLENGE KUPASI

5 Aralık Perşembe:

21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor Toto

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