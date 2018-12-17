Volkan Ballı, Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe, futbol A takımı idari menajerlik görevine Volkan Ballı'yı getirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe, futbol A takımı idari menajerlik görevine Volkan Ballı'yı getirdi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz."
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