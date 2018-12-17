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Volkan Ballı, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe, futbol A takımı idari menajerlik görevine Volkan Ballı'yı getirdiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, futbol A takımı idari menajerlik görevine Volkan Ballı'yı getirdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz."

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