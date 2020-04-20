20 Nisan 2020 Pazartesi 20:40 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 20:40

Volkan Ballı, lig ara verilmeden önceki son maç olan Konya karşılaşmasıyla ilgili olarak, “Zaten takım olarak zor bir süreçteydik. Yurt dışında maçlar ertelenmişti. Özellikle yabancı oyuncular konusunda sıkıntılar yaşadık. Sonraki hafta oynayacağımız Kayserispor Basın Sorumlusu Kemal Köroğlu ile konuştuğumda virüse yakalandığını öğrendik. Eğer lig ertelenmese bize de bulaşabilirdi” dedi.

Volkan Ballı, “Oyunculara bırakın yurt dışını, şehir dışını, evden bile çıkmamalarını söyledik. Bu uyarıyı dikkate aldılar” diye konuştu.

"LİGİ TAMAMLAMAK ZOR"

Ballı, bu sezon ligi tamamlamanın gerçekten zor olacağını dile getirdi. Volkan Ballı, geçen seneki sıkıntılı süreçte, bir önceki yönetimin bıraktığı borçların etkisi olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe’nin idari menajeri, bu sezon yarıştan kopmalarıyla alakalı olarak ise, “Federasyon transfer yapmanıza engel oluyor. Sistem değişti. Son dakika Falette dışında oyuncu alamadık. Net konuşmak gerekirse, 3-4 istenen oyuncu transferi yapsaydık kesinlikle zirvede olurduk” ifadelerini kullandı.