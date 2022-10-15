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Spor

Volkan Demirel: 3-0 mağlup olduk, bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 3-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük müsabakası ile ilgili, 'Önümüzde bir kupa maçı var ona hazırlanacağız. Bu maçı unutup yolumuza bakacağız' dedi.

IHA15 Ekim 2022 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
Volkan Demirel: 3-0 mağlup olduk, bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirmeden önce Bartın'da yaşanan maden patlamasıyla ilgili konuşan Volkan Demirel, "Bartın'da yaşanan olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmelerini diliyorum. Her yerden desteğimizi ve yardımımızı vereceğiz. Bu tarz şeylerin son bulmasını istiyoruz. İnşallah böyle şeyler tekrar yaşanmaz" şeklinde konuştu.

"BU MAÇI UNUTUP YOLUMUZA BAKACAĞIZ"

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçını unutup gelecek müsabakalar odaklanacaklarını vurgulayarak, "3-0 mağlup olduk. Bahanelerin arkasında sığınmaya gerek yok. İyi yaptığımız, kötü yaptığımız şeyler var. Karagümrük'ü galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Önümüzde bir kupa maçı var ona hazırlanacağız. Bu maçı unutup yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

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