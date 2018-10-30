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Volkan Demirel A Takım ile antrenmanlara çıkacak

Fenerbahçe yönetimi Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel'i A Takımla birlikte antrenmanlara çıkaracak.

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Fenerbahçe'de, Ankaragücü yenilgisinin ardından teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılırken, yönetim flaş kararlar almaya devam edecek. Yöneticilerle yaptığı toplantıda acil ve radikal kararların verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Ali Koç, "İlk etapta kadro dışı olan futbolcuları takıma geri kazandıralım" ifadelerini kullandı. Galatasaray derbisi öncesinde kaptan Volkan Demirel, hem tecrübesi hem de takıma ağabeylik yapması için affedilecek. Uzun zamandır kadro dışı olan ve çalışmalarını A2 takımıyla sürdüren Ozan Tufan da önümüzdeki günlerde A takımla idmanlara başlayacak. 

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