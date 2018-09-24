Volkan Demirel: Ben kendime şunu söylüyorum 'Senin oynamak lazımdı'

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde kulübede yer alan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, oynamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Volkan Demirel, Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtirken; "Bu maçta oynayamadığım için içim içimi yiyor ancak oynayan da bizim arkadaşımız ve önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Ben kendime şunu söylüyorum; "Senin oynaman lazımdı" ve bunun için yapmam gereken çok çalışmak. Bunu kendi içimde çözmem gerek" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş 11'inde kalede Harun Tekin yer aldı.