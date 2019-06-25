VOLKAN Demirel yuvada kaldı. Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı konusu bir süredir belirsizliğini koruyan tecrübeli kalecinin Sarı-Lacivertli kulüpte bu sezonki geleceği netleşti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, önceki gün yapmış olduğu toplantıda kaptan Volkan Demirel’in 1 yıl daha takımda kalmasına karar verdi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da bu konuda “Kalsın, çok faydalı olur. Emre ile birlikte takıma ağabeylik yapar” şeklindeki görüşü sonrası, yönetimin devam kararı verdiği ifade edildi. Volkan ile Emre Belözoğlu ile olduğu gibi bir yıllığına anlaşıldığı ve tecrübeli kalecinin boş mukaveleye imza attığı belirtildi. Volkan Demirel de Emre Belözoğlu gibi bu sezon sonuna kadar forma giydikten sonra Fenerbahçe’den ayrılmayacak ve kulübe farklı kulvarlarda hizmet etmeye devam edecek. Volkan’ın teknik mi yoksa idari kadroda mı yer alacağına ise sezon sonunda yönetim kurulu ile birlikte yapılacak toplantıda karar verilecek.