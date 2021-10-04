Volkan Demirel: Diagne'nin koşusunda ite kaka gitme var

4 Ekim 2021 Pazartesi 07:02 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:03

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kazandığı maçta attığı son golü Volkan Demirel değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta yorum yapan Volkan Demirel, pozisyonun faul olduğunu belirtti.

Volkan Demirel "İlk pozisyonda, korner atılırken bir faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var. Hadi hakem öyle yorumladı, VAR'daki hakemler ne yorumladı bunu sorgulamak lazım. Burada aynı pozisyon Fenerbahçe'ye de olsa, aynı şeyi söylerdim. Burada bir emek var. Biz de doğruları söylemek zorundayız." sözleriyle pozisyonu yorumladı.