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  • Volkan Demirel Galatasaraylı oyuncuyu topa tuttu! ''Direkt ülkesine yollanmalı''
Spor

Volkan Demirel Galatasaraylı oyuncuyu topa tuttu! ''Direkt ülkesine yollanmalı''

Giresunspor-Galatasaray maçında Marcao ile Kerem arasında yaşanan kavgayı yorumlayan beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel Marcao'nun asla affedilmemesi gerektiğini savundu. Volkan Demirel, 'Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun'dan direkt ülkesine yollamalı.' dedi.

17 Ağustos 2021 Salı 00:36 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 00:49
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Yayın kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Fenerbahçe 'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Giresunspor- Galatasaray maçında Marcao ile Kerem arasında yaşanan kavgayı yorumladı.

Demirel skandal olay ile ilgili Marcao'ya tepki gösterdi ve "Bu çocuk ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim. Boks maçı gibi. Marcao bir sağ vuruyor, bir sol vuruyor. Çok yanlış bir hareket" ifadelerini kullandı.

"GİRESUN'DAN DİREKT ÜLKESİNE YOLLAMALI"

Marcao'nun asla affedilmemesi gerektiğini savunan Demirel, "Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun'dan direkt ülkesine yollamalı. 20 metre koşup gelip, Galatasaray'ın geleceği olacak bir oyuncuyu yumrukluyorsun" dedi.

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