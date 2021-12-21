Volkan Demirel: Hedefimiz çok büyük

21 Aralık 2021 Salı 15:01 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 15:22

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel, yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

Genç teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Hedeflerimiz çok büyük. Karagümrük'ü elimden geldiği kadar, düşüncelerimle, katkılarımla, aklımdakilerle bir yere getirmek için bir söz verdim. Bunu da en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım."

"Şu an doğru zaman ve doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe maçı benim için duygulu bir maç olacak. Yarın güzel bir maç olacak, en iyi şekilde çıkacağımızı ve hazır şekilde oynayacağımızı düşünüyorum."

"Hedefler hiçbir zaman bitmez. Ben de hedefler doğrultusunda bir söz verdim. İnşallah en kısa zamanda o hedeflere ulaşacağız. Çok kaliteli bir ekip olduğunu dışarıdan biliyordum. İnşallah ben bu hikayeyi sonuçlandırmaya geldim. Bir kıza aşık olursunuz da onu düşünürsünüz ya, onun gibi bir heyecan vardı ilk maçıma çıkmadan önce."

CANER ERKİN AÇIKLAMASI

"Caner'i eskiden beri tanıyorum. Şu an Caner'in daha olgun olduğu dönem. Geldiğim günden beri konuşuyoruz. O maçta da golü atarak 'Hoş geldin' demesi hoşuma gitti. Başkası atsa da sevinirdim ama onun atması ikimiz için de motive edici oldu."

"Artvinli bir baba, Rizeli bir anneden doğma çocuğum. Fatih'te doğdum. Karagümrük'ün nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Semtimin takımına geldiğim için ayrıca mutluyum. İnşallah semtimizi el birliğiyle yukarı çıkartmaya çalışacağız."

"Şimdiye kadar çok teknik adamla çalıştım, hepsinden bir şey öğrendim. Her zaman yazarım. Futbolculuk hayatımda da yazardım. 3-4 aydır daha da fazla yazmaya başladım. Benim teknik direktörlük anlayışım, çok daha farklı."