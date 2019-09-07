27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Volkan Demirel hem mentörlük yapacak hem de transferde oyuncu izleyecek

Gerekli evrakları henüz alamadığı için kulübede oturamayacak olan Demirel, buna rağmen önemli sorumluluklar üstlenecek ve teknik heyetin yükünü hafifletecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de futbola veda eder etmez teknik heyete dahil olan Volkan Demirel, yeni görevinde oldukça fazla sorumluluk üstlenecek. Sarılacivertli efsanenin henüz gerekli belgeleri alamadığı için bu sezon kulübede oturmayacağı ancak hem Samandıra'da hem de dış görevlerde teknik heyetin yükünü hafifleteceği öğrenildi.
 
Oyunculara mentörlük yapacak olan Demirel, ayrıca scout ekibi dışında takip edilen isimleri izleyecek. Deplasmanlarda da takımla beraber giderek futbolcularla birebir iletişim kuracak. Volkan Demirel, gelecek yıllarda önce antrenör ardından teknik direktör veya spor yöneticisi olarak Fenerbahçe'de görev alacak. Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edecek.
 
Maç ayarında idman temposu
 
Milli araya rağmen Fenerbahçe'de antrenmanların temposu oldukça yüksek. Bu durumdan son derece memnun olan teknik heyet üyeleri, "Bizim idmandaki tempomuzu maçta yakalayamayacak olan Süper Lig takımları var. Takım genel olarak yüzde 80 performansa ulaştı. Alanya maçı itibarıyla tek eksiğimiz Hasan Ali olacak. Yolumuzda çok daha güçlü ilerleyeceğiz" dediler.  (Sabah)

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FSM'de hareketli anlar: Gözaltına alındılar

FSM'de hareketli anlar: Gözaltına alındılar

O terörist İstanbul'da yakalandı! Birçok kişinin infaz emrini vermişti

O terörist İstanbul'da yakalandı! Birçok kişinin infaz emrini vermişti

En yaşlısı G.Saray en genci Beşiktaş!

En yaşlısı G.Saray en genci Beşiktaş!

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

84 gündür kayıptı, ona ait çıktı

84 gündür kayıptı, ona ait çıktı

88'inci kez kapılarını açtı! Çin ile Türkiye ilişkilerini güçlendirecek

88'inci kez kapılarını açtı! Çin ile Türkiye ilişkilerini güçlendirecek

'Salda Gölü betonlaşmayacak'

'Salda Gölü betonlaşmayacak'

İmamoğlu şimdi de İSMEK’te kıyıma başladı

İmamoğlu şimdi de İSMEK’te kıyıma başladı
 

POPÜLER HABERLER

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü

İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü

Yılın en iyilerini halk seçecek... 2019 People's Choice adayları belli oldu

Yılın en iyilerini halk seçecek... 2019 People's Choice adayları belli oldu

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA