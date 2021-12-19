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  • Volkan Demirel ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı! Sürpriz imza
Spor

Volkan Demirel ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı! Sürpriz imza

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başına geçen Volkan Demirel ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı. Volkan Demirel, Fenerbahçe U17 Takımı teknik direktörlüğü görevini yapan Ekrem Ekşioğlu'nu kendi ekibine transfer etti.

19 Aralık 2021 Pazar 11:33 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 11:33
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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ün başına geçen Volkan Demirel ilk transferini eski kulübü Fenerbahçe'den yaptı. Volkan Demirel, Fenerbahçe U17 Takımı teknik direktörlüğü görevini yapan Ekrem Ekşioğlu'nu kendi ekibine transfer etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem Ekşioğlu "Hizmet etmekten büyük onur duyduğum Fenerbahçe'den zor da olsa ayrılma zamanı... Bana kattıkları için Akademimize, Hocalarımıza, Futbolcu kardeşlerime, Kulüp çalışanlarına ve gittiğim andan itibaren desteklerini hep hissettiğin büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ekrem Ekşioğlu'nun kısa bir süre içerisinde VavaCars Fatih Karagümrük'te göreve başlaması bekleniyor.

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