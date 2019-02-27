Volkan Demirel: Kafanızı yerden kaldırın. Biz Fenerbahçeyiz

Beşiktaş karşısında devreyi 3-0 mağlup kapatan Fenerbahçeli oyuncuları şoktan Yanal çıkardı. Hoca'nın ardından Volkan ile Valbuena söz aldı.

Volkan Demirel, "Maç değil, ilk yarı bitti" diyen tecrübeli oyuncu, "Kafanızı yerden kaldırın. Biz Fenerbahçeyiz. Bu maçı çevirebiliriz. Geçmişte yaptık, yine yapabiliriz. Büyük maçlarda pes etmemek, geri dönmek, tarih yazmak, bizim armamızda var, genetiğimizde var" dedi. Volkan'ı destekleyen isim Valbuena oldu. Fransız yıldız, "İkinci yarıda her şey farklı olacak. İnanarak ve savaşarak, bu maçı çevireceğiz" ifadesiyle takımı ateşledi. Son düdük çaldığında ise Fenerbahçe soyunma odasında coşku vardı. Ersun Yanal oyuncularını tek tek kutlarken duygusal anlar da yaşandı.

HEDEFİN ÇOK UZAĞINDA

Ersun Yanal, teknik direktörlüğüne otururken Fenerbahçe camiasına "İkinci yarının en çok puan toplayan takımı olmayı" vadetmişti. Ancak geride kalan altı haftalık periyotta sarı-lacivertlilerin performansı hayal kırıklığına sebep oldu. Fenerbahçe, iki galibiyet, üç beraberlik, bir mağlubiyetle 9 puan toplarken, Konyaspor'la birlikte ikinci yarıda en çok puan kazanan 7. takım olabildi. Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle çıktığı 8 lig maçında 11 puan topladı. Fenerbahçe, Cocu ile 10 maçta 9 puan kazanmış, 5 maçlık Koeman döneminde ise 5 puan kazanılmıştı.

(Türkiye)