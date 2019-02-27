İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3047
  • 6,039
  • 226.321
  • 104.768
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Volkan Demirel: Kafanızı yerden kaldırın. Biz Fenerbahçeyiz

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının devre arasında Ersun Yanal'dan sonra Volkan Demirel ve Valbuena söz aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş karşısında devreyi 3-0 mağlup kapatan Fenerbahçeli oyuncuları şoktan Yanal çıkardı. Hoca'nın ardından Volkan ile Valbuena söz aldı.
 
Volkan Demirel, "Maç değil, ilk yarı bitti" diyen tecrübeli oyuncu, "Kafanızı yerden kaldırın. Biz Fenerbahçeyiz. Bu maçı çevirebiliriz. Geçmişte yaptık, yine yapabiliriz. Büyük maçlarda pes etmemek, geri dönmek, tarih yazmak, bizim armamızda var, genetiğimizde var" dedi. Volkan'ı destekleyen isim Valbuena oldu. Fransız yıldız, "İkinci yarıda her şey farklı olacak. İnanarak ve savaşarak, bu maçı çevireceğiz" ifadesiyle takımı ateşledi. Son düdük çaldığında ise Fenerbahçe soyunma odasında coşku vardı. Ersun Yanal oyuncularını tek tek kutlarken duygusal anlar da yaşandı.
 
HEDEFİN ÇOK UZAĞINDA
 
Ersun Yanal, teknik direktörlüğüne otururken Fenerbahçe camiasına "İkinci yarının en çok puan toplayan takımı olmayı" vadetmişti. Ancak geride kalan altı haftalık periyotta sarı-lacivertlilerin performansı hayal kırıklığına sebep oldu. Fenerbahçe, iki galibiyet, üç beraberlik, bir mağlubiyetle 9 puan toplarken, Konyaspor'la birlikte ikinci yarıda en çok puan kazanan 7. takım olabildi. Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle çıktığı 8 lig maçında 11 puan topladı. Fenerbahçe, Cocu ile 10 maçta 9 puan kazanmış, 5 maçlık Koeman döneminde ise 5 puan kazanılmıştı.
 
(Türkiye)
 

Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü sözde üst düzey sorumlusu Bursa'da yakalandı

Terör örgütü sözde üst düzey sorumlusu Bursa'da yakalandı

Resmen duyuruldu, Tarihi banka geri dönüyor

Resmen duyuruldu, Tarihi banka geri dönüyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

'Bayraklı bizim öz vatanımız'

'Bayraklı bizim öz vatanımız'

CHP'de kılıçlar 1 Nisan'a bileniyor

CHP'de kılıçlar 1 Nisan'a bileniyor

Bakanlık'tan personel alımı müjdesi!

Bakanlık'tan personel alımı müjdesi!

'Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip'

'Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip'

Rusya'dan Latin Amerika ülkelerine çağrı: Karşı çıkın

Rusya'dan Latin Amerika ülkelerine çağrı: Karşı çıkın
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 65. doğum günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 65. doğum günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Bu sabah başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Bu sabah başladı

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA