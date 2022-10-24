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Spor

Volkan Demirel: Kazanacağımızı biliyorduk

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2022 Pazartesi 23:22 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Kazanacağımızı biliyorduk
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Ülkenin en büyük kulüplerinden, bunu kimse inkar edemez. Ama bizim kazanmamız gerekiyordu." dedi.

Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini belirten Demirel, "Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk. Erken bir gol yedik ama iyi reaksiyon verdik. Kafam bir dünya! Şişti, sevinçten, mutluluktan. Kazanacağımızı biliyorduk. Doğruları yaptılar, onlar benim arkadaşım, kardeşim." açıklamasını yaptı.

Genç teknik adam, "Herkesin içinde iki papağan vardır, biri iyi, biri de kötü konuşur. Ben iyi papağanı dinliyorum." ifadelerini kullandı.

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Volkan Demirel ayrıca, "Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin. Teknik adamın yerinde ben olsam, rakibe verirdim. Bu takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi." şeklinde konuştu.

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