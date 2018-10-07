Volkan Demirel kendisini arayan takım arkadaşlarına önce takım dedi

Fenerbahçe’de futbolcuların kadro dışı kalması takımda panik havası meydana getirirken, yeni isimler ise olayı anlamaya çalışıyor. Başakşehir maçı öncesi puan tablosundaki durum sebebiyle zaten gergin olan takım, bu kararların da etkisiyle iyice gerilmiş durumda...

Kararı duyan sarı-lacivertli futbolcular, kadro dışı kalan arkadaşlarını arayarak destek olmaya ve bu kararın sebebini sormaya çalıştı. Kaptan Volkan Demirel, başta takımın tecrübeli futbolcularına önceliğin bugünkü maç olduğunu ve takımı toparlamaları gerektiğini ifade etti.

Yeni kaptan Skrtel

Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasıyla birlikte yeni kaptan Skrtel oldu. Sarı-lacivertli futbolcu bugünkü Medipol Başakşehir maçında sahaya kaptan olarak çıkacak. Performansı ve tecrübesi, bu görevin Slovak oyuncuya verilmesinde etkili oldu.

(Milliyet)