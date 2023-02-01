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Spor

Volkan Demirel: Mağlubiyetten sonra burada çıkıp bahane üretmek istemiyorum

A.Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Volkan Demirel'in öğrencileri mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Mağlubiyetten sonra burada çıkıp bahane üretmek istemiyorum
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A.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 4-1 mağlup oldukları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gaziantep FK oynadığı oyun ve aldığı galibiyetle tebrikleri hak etti" dedi.

A.Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu maçı 4-1 mağlup bitiren Hatayspor 20 puanda kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, mağlup oldukları için üzgün oldukların söyledi. Demirel, "Gaziantep FK oynadığı oyun ve aldığı galibiyetle bugün tebrikleri hak etti. Biz ise oynadığımız oyunla, sahadaki duruşumuzla ve belki sahaya çıktığımız kadroyla belki maçın başında istediğimiz oyunu oynayabildik. Golü bularak avantajlı tarafa da geçtik ama sonrasında yediğimiz gol ve maçın içerisinde yaşananlar maçın bu noktaya gelmesine sebep oldu. Bunun bir çok sebebi var. Sahaya çıkan oyuncu grubumuz, sonrasındaki değişiklikler ve saha içerisindeki istediklerim beklediğimiz gibi olmadı. Aslında söylenecek ve konuşulacak bazı şeyler olabilir. Ama tabii ki ben mağlubiyetten sonra burada çıkıp bahane üretmek istemiyorum. Yenildik, Gaziantep'i ve Erdal hocayı tebrik ediyorum. Fazla söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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