Volkan Demirel ortalığı yıktı! Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor

Hatayspor'da Volkan Demirel'in takımın başına getirilmesinin ardından takım ilk iki maçında da kazandı. Volkan Demirel'in ekibi tam bir yıl sonra ilk kez üst üste 2 galibiyet alma başarısı gösterdi.

VOLKAN DEMİREL "HERKES UNUTSUN" DEMİŞTİ

Volkan Demirel, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Takıma da söyledim, şehre de söylüyorum, burada da söylüyorum. İlk 6 haftayı herkes bir kafasından atsın, reset yapsın, unutsun." şeklinde konuştu

VOLKAN DEMİREL'İN HATAYSPOR'U BAMBAŞKA

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da ligin 6. haftasında takımın başına Volkan Demirel getirilmişti. Volkan Demirel'le Akdeniz ekibi iki maçında da galibiyet aldı. 40 yaşındaki genç hocanın çalıştırdığı Hatayspor, ligde 1 yıl sonra üst üste iki maç kazandı.

İLK 6 HAFTA GALİBİYETLERİ YOKTU

Hatayspor, Süper Lig'in yeni sezonuna hiç iyi bir başlangıç yapamamıştı. Akdeniz ekibi ilk 6 haftada yalnızca 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.