İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2022 Salı / 16 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5867
  • EURO
    18,1369
  • ALTIN
    1003.18
  • BIST100
    3571.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel ortalığı yıktı! Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor
Spor

Volkan Demirel ortalığı yıktı! Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor

Volkan Demirel, Hatayspor'da hızlı bir başlangıç yapmıştı. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Akdeniz ekibi tam bir yıl aranın ardından üst üste iki maç kazandı. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Ekim 2022 Salı 21:01 - Güncelleme:
Volkan Demirel ortalığı yıktı! Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor
ABONE OL

Hatayspor'da Volkan Demirel'in takımın başına getirilmesinin ardından takım ilk iki maçında da kazandı. Volkan Demirel'in ekibi tam bir yıl sonra ilk kez üst üste 2 galibiyet alma başarısı gösterdi.

VOLKAN DEMİREL "HERKES UNUTSUN" DEMİŞTİ

Volkan Demirel, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Takıma da söyledim, şehre de söylüyorum, burada da söylüyorum. İlk 6 haftayı herkes bir kafasından atsın, reset yapsın, unutsun." şeklinde konuştu

VOLKAN DEMİREL'İN HATAYSPOR'U BAMBAŞKA

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da ligin 6. haftasında takımın başına Volkan Demirel getirilmişti. Volkan Demirel'le Akdeniz ekibi iki maçında da galibiyet aldı. 40 yaşındaki genç hocanın çalıştırdığı Hatayspor, ligde 1 yıl sonra üst üste iki maç kazandı.

İLK 6 HAFTA GALİBİYETLERİ YOKTU

Hatayspor, Süper Lig'in yeni sezonuna hiç iyi bir başlangıç yapamamıştı. Akdeniz ekibi ilk 6 haftada yalnızca 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.