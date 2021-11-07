Volkan Demirel övgüler dizdi! ''50 milyon Euro eder...''

7 Kasım 2021 Pazar 08:04 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 08:27

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla kalesinde devleşirken Volkan Demirel bordo mavililerin performansını şampiyonluk yürüyüşü olarak nitelendirdi.

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'e bir pozisyonda geçit vermeyerek kalesinde devleşen Uğurcan Çakır'a övgüde bulunan Volkan Demirel, "Uğurcan Çakır bu senenin yılın kurtarışını yaptı. İlk yarıda iki tane pozisyon var. O golleri yese, maç zaten farklı bir yere gidecek. İstatistikler ortada, oynadığı maç ortada... Bu kurtarışı tebrik etmek az kalır, normal bir kurtarış değil. Kaleci faktörü, çok önemli bir faktör. Trabzonspor şampiyonluk yolunda büyük adım attı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

"50 MİLYON EURO"

Uğurcan'ın bonservisi için doğru rakamı bulmanın önemli olduğunu vurgulayan Demirel, "Uğurcan Çakır, Avrupa'dan iyi teklifler alıyordur ama rakamını bulmak önemli. Uğurcan Çakır, Feyenoord'da olsa kaç paraya alabilirsin? Uğurcan Çakır, Wolverhampton'da oynuyor olsa 50 milyon Euro" dedi.