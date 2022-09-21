Hatayspor teknik direktörlük görevine 1+1 yıllığına Volkan Demirel'i getirdiğini duyurdu.
Bordo beyazlı kulübün resmi internet sitesinden "Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Volkan Demirel" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."