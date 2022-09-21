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Spor

Volkan Demirel resmen Hatayspor'da

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
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Hatayspor teknik direktörlük görevine 1+1 yıllığına Volkan Demirel'i getirdiğini duyurdu.

Bordo beyazlı kulübün resmi internet sitesinden "Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Volkan Demirel" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

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