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Spor

Volkan Demirel yeni transferini açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Dremirel, yeni transferini açıkladı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 23:18 - Güncelleme:
Volkan Demirel yeni transferini açıkladı
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, yeni transferi açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'dan yeni transferi teknik direktör Volkan Demirel duyurdu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından İsveçli golcü futbolcu Carlos Strandberg ile birlikte bir paylaşım yaptı ve İngilizce "Ailemize hoş geldin" ifadelerine yer verdi.

CARLOS STRANDBERG'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki Strandberg, geçtiğimiz sezon Katar Ligi ekiplerinden Al-Sailiya'da forma giydiği 26 maçta 15 gol 3 asist kaydetmişti.

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