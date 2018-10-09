Volkan Demirel'den Ali Koç'a: Ne için özür dileyeceğim?

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu, kendisine hâlâ bir tebligat ve gerekçe sunulmadığının altını çizdi, suçunun ne olduğunu bilmediğini söyledi. Volkan’ın “Ben senden daha iyi Fenerbahçeliyim” dediği yönetici Semih Özsoy ile yaşadığı tartışma sonrası takımdan uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasının yankıları sürüyor.

Başkan Ali Koç, Başakşehir maçı öncesinde tecrübeli futbolcunun özür dilemesi halinde affedileceğini ifade etmişti. Ancak Volkan Demirel, ne için özür dileyeceğini bilmiyor. Tecrübeli file bekçisi kendisine hâlâ bir tebligat ve gerekçe sunulmadığını belirtip neyle suçlandığını bilmediğini kaydetti.

Kaptan olarak her zaman takımı ve arkadaşlarını korumaya çalıştığını dile getiren tecrübeli file bekçisi, özrü gerektirecek hatalı bir davranışının olduğunu düşünmüyor.

Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasındaki olayın ana sebebinin, yöneticilerden biriyle yaşamış olduğu tartışma olduğu belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin üst düzey bir yöneticiye “Ben senden daha iyi Fenerbahçeliyim” dediği ve bardağı taşıran son damlanın da bu olduğu ileri sürüldü. Bu ismin de Semih Özsoy olduğu belirtildi.

‘Ciddi değiller’

Öte yandan Volkan Demirel’in Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerin detayları da ortaya çıktı.

Ligde ve Avrupa’da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası takım kaptanı Volkan’a geldikleri durumla ilgili sorular soran Ali Koç ile Comolli, detaylı bilgiler aldı. Volkan’ın sıkıntıları tek tek anlattığı ve hiçbir konuyu gizlemediği kaydedildi.

37 yaşındaki kaptanın, “Takım içerisinde çok fazla yeni transfer var son iki senedir. Yeniler ve eskiler arasında bir bağ tam oluşmadı. Henüz takım olamadık. Bazı oyuncular durumun farkında değil. Ruhsuz ve umursamaz tavırlar oluyor. Herkes aynı oranda ciddi değil” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Volkan Demirel’in bilhassa bazı yabancı oyuncuların henüz sıkıntıları kavrayamadığını düşündüğü ve takım içerisinde de bunu sert bir şekilde arkadaşlarına anlatmaktan çekinmediği vurgulandı. Yenilgiler ve kayıplardan sonra soyunma odasında tecrübeli kalecinin sert bir şekilde sürekli uyarılar yaptığı dile getirildi.

Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel’in kadro dışı kalması camiada da şaşkınlık yarattı. Tecrübeli eldiven ilk kez böyle bir durum yaşadı.