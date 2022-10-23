Volkan Demirel'den Beşiktaş'a sürpriz! Herkesi şaşırtacak planı belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in planı belli oldu. Volkan Demirel, takımını siyah-beyazlılara karşı oynayacağı maça Fenerbahçe'deki gibi hazırlayacak.

VOLKAN DEMİREL'İN BEŞİKTAŞ PLANI

Hatayspor, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Akdeniz ekibinde teknik direktör Volkan Demirel'in siyah-beyazlılarla oynanacak karşılaşma için planı belli oldu.

FENERBAHÇE'DEKİ GİBİ

Volkan Demirel'in takımını futbolculuk döneminde Fenerbahçe ile kendisinin derbilere hazırlandığı gibi takımını da Beşiktaş maçına hazırladığı öğrenildi. Demirel, karşılaşmada Beşiktaş'a karşı sert bir futbol ortaya koymayı ve oyunun hakimiyetini sağlamayı planlıyor.

VOLKAN DEMİREL 2 GALİBİYET, 2 MAĞLUBİYET ALDI

Hatayspor, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe gelmesinin ardından oynadığı 4 resmi karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.