Volkan Demirel'den 'derbi' paylaşımı

Fenerbahçe'nin emektar eldiveni Volkan Demirel, şahsi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Galatasaray deplasmanından bir sevincinin olduğu görülen görsele açıklama olarak "Başarıları FENERBAHÇEM" yazısını paylaştı.

İşte Volkan Demirel'in o paylaşımı;