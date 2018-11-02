Volkan Demirel'den 'derbi' paylaşımı
Fenerbahçe'nin tecrübeli filebekçisi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından derbi ile ilgili paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin emektar eldiveni Volkan Demirel, şahsi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye başarılar diledi.
Galatasaray deplasmanından bir sevincinin olduğu görülen görsele açıklama olarak "Başarıları FENERBAHÇEM" yazısını paylaştı.
İşte Volkan Demirel'in o paylaşımı;
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