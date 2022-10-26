Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı! ''En iyi ben biliyorum''

Hatayspor'da teknik direktörlüğe getirilen Volkan Demirel, başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Lig'de ilk 6 haftada galibiyeti olmayan Hatayspor, Volkan Demirel ile birlikte çıktığı 4 maçta 3 galibiyet aldı. En son Süper Lig'de Beşiktaş'ı kendi evinde mağlup eden Hatayspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi.maçı 2-1 kazanmasını bilmişti.

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Fenerbahçe forması giyerken 2018 yılında tesislerde yardımcı antrenör Erwin Koeman ile yaşadığı bir problem sonrasında, Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti. Kadro dışı kalmasının ardından basın mensupları ile bir araya gelen Volkan Demirel, basın önünde Başkan ve Yönetim Kurulu'ndan özür dilemişti. Yaklaşık 4 ay boyunca kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, o dönemin bir futbolcu için çok zor olduğunu ve teknik direktörlük kariyeri boyunca hiç bir futbolcusunu kadro dışı bırakmayacağını söyledi.

HATAYSPOR KARİYERİ

Hatayspor, Süper Lig'de 6 maçlık periyotta hiç bir maçını kazanamamış ve sıfır puan almıştı. Volkan Demirel'in göreve getirilmnesi ile birlikte 4 maçta 3 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakaladı.

Star Gazetesi