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Spor

Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı! ''En iyi ben biliyorum''

Hatayspor'da teknik direktörlük görevine devam eden Volkan Demirel, Beşiktaş maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemle alakalı itiraflarda bulunan genç teknik adam, 'kadro dışı kalmanın nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyorum' dedi. işte detaylar...

Star Gazetesi26 Ekim 2022 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı! ''En iyi ben biliyorum''
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Hatayspor'da teknik direktörlüğe getirilen Volkan Demirel, başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Lig'de ilk 6 haftada galibiyeti olmayan Hatayspor, Volkan Demirel ile birlikte çıktığı 4 maçta 3 galibiyet aldı. En son Süper Lig'de Beşiktaş'ı kendi evinde mağlup eden Hatayspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi.maçı 2-1 kazanmasını bilmişti.

EN İYİ BEN BİLİYORUM

Fenerbahçe forması giyerken 2018 yılında tesislerde yardımcı antrenör Erwin Koeman ile yaşadığı bir problem sonrasında, Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti. Kadro dışı kalmasının ardından basın mensupları ile bir araya gelen Volkan Demirel, basın önünde Başkan ve Yönetim Kurulu'ndan özür dilemişti. Yaklaşık 4 ay boyunca kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, o dönemin bir futbolcu için çok zor olduğunu ve teknik direktörlük kariyeri boyunca hiç bir futbolcusunu kadro dışı bırakmayacağını söyledi.

HATAYSPOR KARİYERİ

Hatayspor, Süper Lig'de 6 maçlık periyotta hiç bir maçını kazanamamış ve sıfır puan almıştı. Volkan Demirel'in göreve getirilmnesi ile birlikte 4 maçta 3 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakaladı.

Star Gazetesi

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