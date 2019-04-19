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Volkan Demirel'den Hasan Şaş'a: Yerini bilmesi lazım

Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, Hasan Şaş'ın 'bana küfür etti' iddiasına cevap verdi.

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Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, Hasan Şaş'ın küfür iddiasına cevap verdi.

Fenerbahçe TV'ye konuşan Volkan Demirel, "Hasan ağabey ile bir diyaloğum oldu. Ağabey diyorum çünkü kendisi de bunu belirtmiş, yaş olarak benden büyük. Sadece ona koskoca adam olduğunu, üçlü çektirmenin ne gereği olduğunu anlatmaya çalıştım. Taraftarın çağırıyordur, el sallar gidersin, sen futbolcu değil, hocasın. Yerini bilmesi lazım. Bunu bir kelimeyle ona anlatmaya çalıştım, o bunu küfür olarak algılamış. Ben kesinlikle küfür etmedim. Küfür etsem de buradan söylerim ama küfür etmedim. Herkes doğruları bilsin. İnsanları böyle yönlendirmek, bu şekilde karalamak doğru bir şey değil. Daha üsluplu bir şekilde bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. O bunu küfür olarak algılamış. Fazla da uzatmaya gerek yok, ben ne dediğimi biliyorum. İnsanlar da beni az çok tanıyorlar. Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da bilir beni. Ben sadece doğrular bilinsin istedim." dedi.

"20 SENELİK GELENEK DEVAM ETTİ"

Maçı değerlendiren Volkan, "Bu konuyla alakalı gündemi meşgul ettiğim için kendi adıma özür diliyorum. Çünkü olayın üzerinden beş gün geçmiş, hala bu konular konuşuluyorsa demek ki anlayamadıkları, kavrayamadıkları bazı şeyler var. Ben tamamen bunun burada alınmış skorla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sahada 9 kişiyken bize atılan bir gol var, daha sonra biz 10 kişiyken beraberliği yakaladığımız bir gol var. Neticesinde 1-1 bitti ve 20 senelik gelenek devam etti. Fenerbahçe olarak bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bizi mutlu eden taraf bu, hiçbir şekilde beraberliğe falan sevindiğimiz yok. Ama bir geçmiş var ve bu devam ettiği için seviniyoruz" ifadelerini kullandı.

HASAN ŞAŞ: "VOLKAN KÜFÜRLÜ OLARAK CEVAP VERDİ"

Ortamı germemek adına Yanal'ın yardımcısıyla muhatap olmadığını ifade eden Şaş, sonrasında Volkan Demirel ile olan gerginliğini de Fenerbahçe kaptanının başlattığını belirtti. Şaş, Galatasaray taraftarlarının her maç öncesinde kendisini tribünlere çağırdığının altını çizerken "Hem kendi stadımızda hem de deplasmanlarda taraftar beni çağırır. Bütün teknik ekibi, tercümanımızı dâhil olmak üzere... Bu durum Kadıköy'e özel bir şey değil. Ben de taraftarımızı selamlamaya gittim. Sonrasında Volkan yanıma gelerek küfürlü olarak '... git lan buradan' dedi. Biz de tartışmaya başladık. Elli bin kişi durmadan şahsıma küfretti. İnsanlar bilmeden yorum yapıyor. Ben Volkan'ın büyüğüyüm. Kimin yakışıksız harekette bulunduğuna şimdi tekrar karar versinler" ifadelerini kullandı.

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