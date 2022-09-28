Volkan Demirel'den önemli açıklamalar! ''Jübile yapamamış olmak...''

Volkan Demirel'in açıklamaları;

Bir teknik adamı göreve getiriyorsanız 3-5 haftada göndermemelisiniz. Teknik adamların arkasında durulması lazım. Giresunspor örneği var geçen seneden.

"JORGE JESUS HİÇ BİR KONUDA ISRAR ETMİYOR"

Jorge Jesus çok değerli bir teknik adam. Hocaya sahygı gösterildiği için Fenerbahçe diğer sezonlardan daha iyi görünüyor. Hocanın rakibe göre sistemle çıkması çok hoşuma gidiyor. Hiçbir konuda ısrar etmiyor.



TARAFTAR MEMNUN

Benim de Futbol anlayışım bu şekilde. Yeri gelir üçlü oynarsın, yeri gelir dörtlü. Fenerbahçe şu anda taraftarlarını memnun ediyor.

"OMURGANIZ OLMALI"

Rotasyon futbolda olması gereken bir şey. Ancak bir omurganız olmalı ve bu da 5 kişiden oluşur. Her değişen oyuncudan performans alamazsan sıkıntı başlar.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler'in gelişimi bence gayet iyi gidiyor şu an. Hocanın ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Evet top ayağına çok yakışıyor ancak bence Jorge Jesus zamanlamayı çok iyi ayarlıyor. 90 dakika oynayacak durumda değil ki hoca onu oynatmıyor.

BİZE İNANSINLAR

Sivas'tan sonra iç sahada oynadığımız ilk maçta Hatay'dan burada adeta bir şampiyonluk ortamı yaratmalarını istiyorum. Bize inansınlar ve ilk 6 haftayı unutsunlar.

"4 BÜYÜKLER RÜZGARI ARKASINA ALDI"

Dört büyükler, seyirci rüzgarını arkasına almış vaziyette. Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor'a da parantez açılmalı. Bence bu 7 takım, ligin sonuna kadar ilk 7'de olacaktır.

"ZORLUKLARI AŞACAĞIZ"

Aileme karşı özlemim var. İç sahada oynayacağımız ilk karşılaşma için Hatay'a gelecekler. Hayatınızda eğer hedefleriniz varsa, bazı zorluklarla karşılaşmak mümkün. Bu zorlukları da karşılıklı şekilde aşacağımızı düşünüyorum

JÜBİLE SORUSU ÜZERİNE;

F.Bahçe ile jübile yapamamış olmak benim için bir yara değil, olsa da olur olmasa da. Bu bana verilen değeri göstermez. Ben sokağa çıktığımda hala F.Bahçeliler bana sarılıyorsa, o benim için bambaşka şeyler ifade ediyor. Tabii ki herkes bir organizasyon yapılmasını ister ancak büyük bir olay değil